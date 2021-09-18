Президенты Туркменистана и Таджикистана провели переговоры в Душанбе

В рамках своего визита в Душанбе для участия в саммите ШОС в качестве почетного гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о приоритетных направлениях туркмено-таджикского сотрудничества, развивающегося как в двустороннем, так и в региональном форматах. Как считают лидеры двух стран, одним из ярких примеров эффективного межгосударственного диалога в многостороннем формате служит взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего ООН.

Стороны отметили значимость предстоящего в нынешнем году 15-го саммита Организации экономического сотрудничества под председательством Туркменистана, который состоится 28 ноября в Ашхабаде.

Пользуясь возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Эмомали Рахмона посетить Туркменистан для участия в саммите.

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