Президент Туркменистана принял участие в саммите ШОС

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Таджикистан, где принял в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя.

В очной встрече приняли участие лидеры стран-членов организации – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Имран Хан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин приняли участие в заседании в онлайн-формате.

Кроме того, в саммите участвовали руководители ряда государств, имеющих статус наблюдателя при ШОС. Это президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (онлайн).

Выступая на саммите, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для Туркменистана отношения с ШОС являются важным направлением стратегии международного партнерства, которое базируется на приверженности широкой географической и структурной диверсификации внешних связей.

Он подчеркнул, что страны, входящие в ШОС, являются давними традиционными партнерами Туркменистана, его соседями и друзьями, и потому развитие отношений с ШОС рассматривается Ашхабадом в органичной связи как с поступательным ходом двустороннего партнерства, так и с общей направленностью участия в мировых и континентальных делах.

Туркменский лидер проинформировал участников саммита, что Туркменистан совместно с ООН планирует в апреле 2022 года организовать у себя международную конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. «Туркменская сторона рассматривает ее как хорошую возможность для конкретного и практического диалога по вопросам международного транспортного сотрудничества в чрезвычайных условиях и в посткризисные периоды, - подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив государства-члены ШОС к участию в этом форуме.

Завершая свое выступление, глава государства подтвердил готовность страны к конструктивной совместной работе.

© TURKMENISTAN.RU, 2021