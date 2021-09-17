В столице Туркменистана открыли новую государственную трибуну

В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса государственной трибуны, где отныне будут проходить торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат в истории страны.

Объект возведен в южной части города в предгорьях Копетдага. Его общая площадь составляет 20 тысяч 450 квадратных метров. Облицованный гранитом и белоснежным мрамором, комплекс включает в себя увенчанное куполом двухэтажное здание, трибуну президента, а также трибуны для гостей на 2 тысячи мест.

В новом комплексе, оснащенном специальным оборудованием, цифровыми технологиями и системами беспроводного вещания, созданы все условия для проведения масштабных торжеств. Также у новой государственной трибуны также установлен самый большой в Центральной Азии 120-метровый светодиодный LED-экран.

Завершил церемонию открытия праздничный фейерверк.

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