Работа постпредства Туркменистана при ООН будет усилена

Работа постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций будет усилена. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документом утверждена смета расходов и штатное расписание представительства на 2021 год.

В постановлении отмечается, что документ принят в целях укрепления кадрового состава туркменского постпредства при ООН для эффективного выполнения возложенных на него задач. Документ также предписывает МИД Туркменистана совместно с Министерством адалат (юстиции) в месячный срок представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

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