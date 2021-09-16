|16.09.21 12:39
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В столице Туркменистана открыли новый парк
В Ашхабаде накануне 30-летия независимости Туркменистана открыли новый парк отдыха.
Общая площадь новой парковой зоны составляет 10 гектаров. В центральной части расположен комплекс фонтанов. Помимо этого, здесь построены бассейны, навесы, места для отдыха, высажены лиственные деревья, кустарники и цветы, а также установлены небольшие фонтаны, обеспечивающие уютный микроклимат.
Новая парковая зона, расположенная неподалеку от международного аэропорта Ашхабада, станет прекрасным местом отдыха для жителей и гостей туркменской столицы.
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