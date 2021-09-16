Туркменистан за 8 месяцев 2021 года увеличил добычу и экспорт природного газа

За восемь месяцев 2021 года объемы добычи природного и попутного газа в Туркменистане превысили 55 миллиардов кубометров. Это на 10,4 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период прошлого года.

Увеличение добычи природного газа в значительной степени обусловлено ростом спроса на «голубое топливо» на мировых рынках. Так, Туркменистан экспортировал почти 31 миллиард кубометров газа, что на 8,3 миллиарда кубометров больше, чем в январе-августе 2020 года.

Основным импортером туркменского газа является Китай. По газопроводу Центральная Азия – Китай поставляется 40 миллиардов кубометров туркменского газа в год, а его общая пропускная способность составляет 55 миллиардов кубометров. С момента запуска этой энергетической магистрали с месторождений Туркменистана экспортировано в КНР более 300 миллиардов кубометров товарного газа.

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