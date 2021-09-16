В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы туркмено-узбекского сотрудничества

В Ташкенте состоялось шестнадцатое заседание совместной Туркмено-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В ходе заседания стороны отметили результативность туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне и их влияние на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных отраслях. В этой связи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, а также укрепления взаимодействия в сфере энергетики, транспорта и транзита.

Особое внимание было уделено партнерству в области сельского хозяйства, в частности, использования водных ресурсов региона. Также были обсуждены вопросы в области охраны окружающей среды, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам заседания совместной межправительственной комиссии был подписан соответствующий протокол.

Кроме того, в узбекской столице состоялось первое заседание совместной Туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере использования водных ресурсов реки Амударья, а также эксплуатации водохозяйственных объектов на территории двух стран. В этой связи была отмечена актуальность работы Международного фонда координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию в решении водных проблем региона.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы научно-технического сотрудничества в области водного хозяйства. Участники заседания выразили готовность реализовать проекты и программы двустороннего сотрудничества в области рационального использования водных ресурсов и внедрения в эту сферу новых технологий.

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