Глава МИД ФРГ поблагодарил Туркменистан за помощь в эвакуации граждан из Афганистана

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ от имени германского правительства выразил глубокую благодарность Туркменистану за сотрудничество в вопросах обеспечения полетов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана. Хайко Маас подчеркнул, что незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства стало решающим фактором в эффективной эвакуации людей.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. В частности, министры выразили готовность к продолжению активного диалога по афганской проблематике.

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