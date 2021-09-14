Медики и журналисты Туркменистана изучили методы информирования населения в период вакцинации от COVID-19

Офис ВОЗ в Туркменистане организовал обучающий курс для работников здравоохранения и представителей СМИ по вопросам эффективного информирования общественности в период вакцинации против COVID-19. Курс организован в рамках совместного проекта ВОЗ и Евросоюза для стран Центральной Азии по ответным мерам против COVID-19 и повышению потенциала медицинских работников в области эффективной кризисной коммуникации, а также распространению в СМИ достоверной информации о вакцинации.

Участники курса рассмотрели технику эффективного общения медиков с пациентами во время кампании по вакцинации против COVID-19, методы реагирования на возможные вопросы со стороны пациентов в целях укрепления их доверия к вакцинации и иммунизации.

На встрече было подчеркнуто, что ВОЗ поддерживает журналистов в их стремлении предоставлять технически точные и соответствующие контексту репортажи о профилактике инфекционных заболеваний на телевидении, в прессе, в интернете и на радио.

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