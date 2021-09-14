На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 8 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 8 сделок на 4 миллиона 322 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Турции и Узбекистана приобрели полипропилен и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсанты из Киргизии закупили листовое стекло.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели портландцемент на сумму более чем 122 тысячи долларов США.

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