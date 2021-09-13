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13.09.21 08:36

В Ашхабаде открылась художественная выставка в честь 30-летия независимости Туркменистана

Выставка живописных работ открылась в столичном выставочном центре в честь предстоящего 30-летия независимости Туркменистана. На выставке представлены полотна туркменских художников, сюжеты которых посвященных родному краю.

В центральной части зала – экспозиция работ Натальи Калугиной: картины «Новруз», «Дорога к мавзолею Махтыма Мизимина», «Светает». Серию картин о Каспии представил Бердысахет Гурбансахетов. Тот же Каспий, но совершенно иначе, представлен в работе «Морской пейзаж» Чокана Чоканова.

Также на выставке представлены картины Рустама Абдуллаева «Тихий час», Берды Чарыева «Семейная жизнь», абстракциониста Джума Аман Дурды «Композиция» и другие.

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