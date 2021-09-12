Подведены итоги социально-экономического развития Туркменистана за 8 месяцев 2021 года

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за восемь месяцев 2021 года составил 6,2 процента. Итоги социально-экономического развития страны за отчетный период были рассмотрены на заседании правительства Туркменистана.

На заседании было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство продукции в целом увеличилось на 5,5 процента, розничный товарооборот вырос на 17 процентов, а объем внешнеторгового оборота – на 9,6 процента. Доходная часть государственного бюджета исполнена на уровне 114,5 процента, а расходная – 97,5 процента.

На заседании было подчеркнуто, что по крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 10,5 процента. Своевременно были профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

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