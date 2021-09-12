По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и ОЭС

По предложению Туркменистана на 102-м пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция «О сотрудничестве между ООН и Организацией экономического сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В сообщении отмечается, что в рамках председательства Туркменистана в ОЭС, 28 ноября текущего года в Ашхабаде состоится очередной, 15-й саммит глав государств этой организации. Туркменское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Ашхабад продвигает важные инициативы и проекты с участием крупных международных организаций, включая ОЭС, что создает прочную основу для плодотворных отношений на долгосрочную перспективу.

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