Делегация Туркменистана приняла участие в VI Каспийском медиафоруме

Делегация Туркменистана в режиме онлайн приняла участие в VI Каспийском медиафоруме. Во встрече также приняли участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Узбекистана.

Главными темами дискуссии стали вопросы развития туризма, этнокультурных связей, а также реализации просветительских медиапроектов в цифровую эпоху. Как отмечалось в выступлениях участников, медиафорум дает уникальную возможность обмена опытом и взглядами на развитие журналистики в регионе, а также определяет возможности формирования единого информационного пространства для прикаспийских государств.

В рамках VI Каспийского медиафорума были подведены итоги международного конкурса «Каспий без границ», победителями которого стали и сотрудники газеты «Нейтральный Туркменистан». Так, фотокорреспондент Хасан Магадов удостоился награды за серию фоторепортажей в номинации "Фото-Каспий", а журналистка Ирина Имамкулиева – за материал «Ответственное развитие: природа, экономика и технологии».

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