В Туркменистан поступила партия агротехники John Deere для частных товаропроизводителей

В Туркменистан для частных сельхозпроизводителей поступила новая партия сельхозтехники от американской машиностроительной компании John Deere.

Местные предприниматели могут приобрести новые современные трактора и дополнительные агрегаты к ним через банк, оформив соответствующий долгосрочный кредит. Контракт на закупку сельскохозяйственной техники с компанией John Deere был заключен в октябре 2020 года. С того времени туркменским предпринимателям уже было поставлено агротехники более чем на 25 миллионов долларов США, другая ее часть находится в пути или в процессе отгрузки в Туркменистан.

Компания John Deere является надежным, долгосрочным партнером туркменских аграриев. Известный американский производитель сельхозтехники уже более 25 лет представлен на внутреннем рынке страны. За время сотрудничества в Туркменистан было поставлено около 8 тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования этого производителя.

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