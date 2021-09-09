В Туркменистане приступили к сбору хлопка

В Туркменистане начался массовый сбор хлопка. Общая площадь полей, отведенных в нынешнем году под хлопчатник, составляет 620 тысяч гектаров. В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота».

В уборке задействованы 1 тысяча хлопкоуборочных комбайнов John Deere-9970, а перевозить собранный урожай на заготовительные пункты призваны 2200 грузовых автомобилей и более 2300 тракторов. К приему нового урожая «белого золота» подготовлено 122 заготовительных пункта и 39 хлопко­очистительных предприятий.

По доброй народной традиции символический старт хлопкоуборочной компании дали старейшины, собравшие вручную первые коробочки хлопка. В этот день на приемные пункты и хлопкоочистительные заводы страны прибыли первые караваны автомашин и тракторов с прицепами, груженные новым урожаем «белым золотом».

© TURKMENISTAN.RU, 2021