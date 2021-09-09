Туркменистан принимает активное участие в международном обсуждении вопросов афганского урегулирования

Туркменистан принял участие в многосторонней министерской онлайн-встрече по Афганистану. В переговорах, организованных внешнеполитическими ведомствами США и ФРГ, также приняли участие руководители МИД более чем 20 стран мира, а также высокопоставленные представители ООН, ЕС и НАТО.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане, а также о расширении сотрудничества в вопросе урегулирования ситуации в этой стране. Туркменская сторона отметила, что для Туркменистана как соседа Афганистана стабильность и безопасность в этой стране имеют непосредственное значение с политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

Говоря о важности создания новых форматов партнерства по Афганистану, туркменская сторона подчеркнула необходимость учреждения эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, направленных на достижение мира и гражданского согласия в этой стране.

В тот же день вопросы афганского урегулирования были обсуждены в ходе онлайн-встречи руководителей внешнеполитических ведомств соседствующих с Афганистаном стран. В переговорах, инициированных Пакистаном, приняли участие руководители МИД Туркменистана, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Видение Ашхабада текущих событий в Афганистане и регионе в целом изложил на переговорах заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев. «Нынешняя встреча рассматривается Туркменистаном как возможность выработки консолидированного регионального подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане, а также дальнейшему всестороннему развитию этой страны», – подчеркнул в ходе выступления туркменский представитель.

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