Избирательные участки для выборов в Госдуму РФ созданы в пяти городах Туркменистана

Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Туркменистане, смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ 19 сентября на избирательных участках, организованных в пяти городах страны. Посольство России в Ашхабаде через газету «Нейтральный Туркменистан» сообщило, что голосование состоится в течение одного дня 19 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени.

Избиратели смогут проголосовать в следующих городах: в Ашхабаде (№ 8287) в здании отдела образования, науки и культуры посольства России, в Дашогузе (№ 8290) в здании мэрии, в Мары (№ 8035) в здании мэрии, Туркменабаде (№ 8291) в здании мэрии и в Туркменбаши (бывший Красноводск) (№ 8288) в консульском пункте посольства РФ.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Туркменистана, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет и имеющие на руках паспорт гражданина Российской Федерации – заграничный, дипломатический или служебный. При отсутствии паспорта необходимо иметь при себе свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с отметкой, свидетельствующей о наличии гражданства России.

На избирательных участках будет обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По вопросам организации и проведения выборов можно обращаться в Посольство России в Туркменистане и консульский пункт в Туркменбаши.

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