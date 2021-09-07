На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на сумму около 11 миллионов долларов США. В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Мальты, Киргизии и Афганистана приобрели автобензин и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажная пряжа. За манатные средства бизнесмены Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 6 миллионов 853 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили пластиковые поддоны на 4 миллиона 712 тысяч манатов, а также портландцемент на 100 тысяч долларов США. © TURKMENISTAN.RU, 2021