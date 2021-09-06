Туркменистан принял участие в онлайн-встрече спецпредставителей по Афганистану

Туркменистан принял участие во встрече специальных представителей стран Азиатского региона по Афганистану. В переговорах приняли участие представители Туркменистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана по Афганистану. Туркменистан представлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества, в том числе стран региона, по расширению сотрудничества относительно афганской проблематики. Представитель Туркменистан, выступая на переговорах, отметил актуальность регионального формата взаимодействия в консолидации усилий по решению вопросов укрепления стабильности, безопасности и устойчивого развития Афганистана.

Хаджиев подчеркнул, что Туркменистан готов оказать и продолжает оказывать гуманитарную, в частности продовольственную, помощь жителям приграничных афганских районов.

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