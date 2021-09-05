Туркменистан проведет модернизацию мультисервисной сети передачи данных

В целях реализации концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 годы Туркменистан проведет модернизацию мультисервисной сети передачи информации. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает агентству «Туркменсвязь» заключить с компанией Beat Trade FZE (Объединенные Арабские Эмираты) контракт на закупку, монтаж и запуск соответствующего оборудования, программного обеспечения и лицензий для модернизации мультисервисной сети передачи данных. Также компания из Эмиратов будет оказывать техническую поддержку этому проекту.

Подписывая документ, глава государства отметил, что в настоящее время в стране принимаются программные меры по цифровизации всех сфер экономики и внедрению в производство научных разработок. По словам президента, реализация этого проекта позволит организовать работу отраслей экономки на новом, современном уровне.