В Туркменистане начался сев озимой пшеницы Во всех регионах Туркменистана начался массовый сев озимой пшеницы. Хлебная нива страны составляет 690 тысяч гектаров земель, с которых в 2022 году дайханам предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, в целом по стране в посевной кампании задействованы 1972 пахотных, 1545 пропашных тракторов, сеялок и другое оборудование от компаний John Deere, CLAAS, Case. По случаю начала сева озимых в крестьянских хозяйствах страны прошли семинары с участием агрономов, механизаторов и арендаторов-хлеборобов. На семинарах были обсуждены вопросы организованного проведения посевной кампании, использования современных методов агротехники и передового опыта при возделывании зерновых. По традиции старт посевной дали аксакалы-старейшины. © TURKMENISTAN.RU, 2021