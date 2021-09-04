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04.09.21 08:43

В Туркменистане запустили новую газотурбинную электростанцию

В Лебапском велаяте (области) Туркменистана, на территории действующей государственной электростанции, состоялась торжественная церемония открытия новой газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватт. 

Проект реализован Государственной корпорацией «Туркменэнерго» совместно с зарубежными партнерами – японскими компаниями Sumitomo Corporation и Mitsubishi Power, а также турецкой Rönesans Holding.  

В торжествах по этому случаю приняли участие члены туркменского правительства, руководители администрации Лебапского велаята, представители общественных организаций, СМИ, а также прибывшая в страну японская делегация. 

Новая электростанция оснащена тремя газотурбинными установками японской компании Mitsubishi Power, мощностью 144 мегаватта каждая, которые впервые используются в электроэнергетической отрасли Туркменистана.

С вводом в эксплуатацию нового объекта, мощность Лебапской государственной электростанции превысит 580 мегаватт. Это повысит надежность энергообеспечения потребителей области, а также позволит нарастить объемы экспорта электроэнергии в Узбекистан, Киргизию и Афганистан. 

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