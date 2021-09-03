Президент Туркменистана провел переговоры с госминистром Японии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял государственного министра экономики, торговли и промышленности Японии Киеши Эджима, прибывшего в Ашхабад во главе делегации своей страны.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития туркмено-японского сотрудничества в торгово-экономической и индустриальной сферах. В числе ключевых направлений партнерства были названы промышленность, нефте- и газохимия, электроэнергетика, транспортно-коммуникационный сектор и другие.

В этой связи стороны отметили важную роль туркмено-японского и японо-турк­менского комитетов по экономическому сотрудничест­ву, деятельность которых призвана способствовать практической реализации достигнутых двусторонних договоренностей и увеличению объемов товарооборота.

В качестве примера эффективного туркмено-японского сотрудничества было названо строительство в Лебапском велаяте (области) газотурбинной электростанции мощностью 432 МВт с участием японской компании Sumitomo Corporation. В этой связи Киеши Эджима выразил туркменскому лидеру признательность за приглашение японской делегации принять участие в церемонии открытия новой электростанции. Было отмечено, что ее ввод в строй послужит на благо не только Туркменистана, но и региона, и в том числе будет способствовать снабжению электроэнергией соседнего Афганистана.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан привержен политике развития дружественных отношений с соседним странами и оказывает поддержку Афганистану в вопросах восстановления его экономики путем реализации проектов строительства газопровода ТАПИ, а также прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

В этот же день состоялась встреча государственного министра экономики, торговли и промышленности Японии Киеши Эджима с вице-премьером, председателем Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы расширения туркмено-японского взаимодействия в энергетике и промышленности. Особое внимание было уделено предстоящему запуску новой газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте, построенной с участием японских партнеров.

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