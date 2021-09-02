Президент Туркменистана провел общий урок истории страны для молодежи

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в День знаний и студенческой молодежи провел в конгресс-центре Ашхабада общий урок истории страны. Слушателями лекции от президента страны стали учащиеся учебных заведений столицы Туркменистана.

Глава государства рассказал студентам о древней истории туркменского народа, основных этапах становления туркменского государства в новейшей истории, а также об особенностях внешней, социально-экономической и культурной политике современного Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов пожелал молодежи стремиться к знаниям, получению качественного образования с тем, чтобы впоследствии принести максимальную пользу своему народу и Родине.

В завершение своего выступления президент пожелал участникам встречи крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и больших успехов в учёбе.

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