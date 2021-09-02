Туркменистан направил в Афганистан гуманитарную помощь Туркменистан направил в Афганистан первый груз гуманитарной помощи сс момента прихода к власти в стране движения «Талибан». Для нужд соседней страны были направлены медикаменты, защитная одежда для медперсонала, медицинские принадлежности, дезинфицирующие средства, лекарственные растворы, препараты для лечения коронавирусной инфекции. Церемония передачи гуманитарного груза афганской стороне состоялась в поселке Тургунди провинции Герат при участии руководителей провинции, а также членов туркменской диаспоры. Афганские представители выразили благодарность руководству и народу Туркменистана за постоянную поддержку афганского народа. © TURKMENISTAN.RU, 2021