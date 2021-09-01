Представители Туркменистана и афганской провинции Герат провели переговоры Представители Туркменистана и афганской провинции Герат провели встречу на контрольно-пропускном пункте «Серхетабат – Тургунди». В переговорах приняли участие представители силовых, банковско-финансовых и медицинских ведомств двух стран. В ходе беседы были рассмотрены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, связанные с осуществлением пограничного, таможенного и фитосанитарного надзора в приграничных районах с учетом действующих санитарно-эпидемиологических норм. Отдельной темой обсуждения стало увеличение пропускаемых через КПП «Серхетабат – Тургунди» грузов, а также помощь по предоставлению афганской стороне необходимого медицинского оборудования. © TURKMENISTAN.RU, 2021