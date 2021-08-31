Туркменистан, Австрия и Таджикистан обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Афганистана

Представители внешнеполитических и миграционных ведомств Туркменистана, Австрии и Таджикистана провели онлайн-переговоры по проблеме афганских беженцев. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, в частности, ее влияние на региональную стабильность и безопасность. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи беженцам и мигрантам, включая обзор возможных механизмов сотрудничества в региональном и международном аспектах в деле расширения гуманитарной помощи афганскому населению.

Выступая на совещании, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отметил, что Ашхабад выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане с участием всех ответственных сил этой страны, а также за более деятельное участие мирового сообщества в этой сфере.

Хаджиев подчеркнул, что Туркменистан поддерживает активный и конструктивный диалог с уполномоченными представителями соседней страны, подтверждает стабильность ситуации в приграничных районах, и работает над поддержанием должного функционирования грузового сообщения, а также работы пограничных пунктов между двумя странами на основании взаимной договоренности.

По словам замглавы туркменского МИД, Ашхабад, будучи постоянным членом исполкома программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, имеет большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций и призывает международных партнеров к поиску взаимоприемлемых путей оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

Стороны договорились продолжить активный диалог, нацеленный на осуществление конкретных шагов для содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2021