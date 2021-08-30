На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 12 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 12 сделок на 2 миллиона 391 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Таджикистана приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесмены из России, Турции и Ирландии закупили хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики, Великобритании и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу и недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на 8 миллионов 322 тысячи манатов.

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