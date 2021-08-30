Президент Туркменистана и глава Евросовета обсудили по телефону вопросы афганского урегулирования

Ситуацию в Афганистане обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Туркменский лидер в ходе беседы отметил, что ознакомился с оценками Шарля Мишеля ситуации в Афганистане, а также с видением европейской стороной дальнейшего многостороннего взаимодействия на афганском направлении. В этой связи глава государства остановился на трех основных принципах, на которых базируется позиция Туркменистана по афганской проблеме.

«Во-первых, в политическом аспекте мы выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами», – сказал Г. Бердымухамедов. Он подчеркнул, что Туркменистан готов к содействию в налаживании соответствующих контактов и создании условий для скорейшего установления мира в Афганистане.

«Во-вторых, в экономическом аспекте подчеркиваем необходимость дальнейшего продвижения вопросов, связанных с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Турк­менистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном», – продолжил туркменский лидер.

Он подчеркнул, что третьим принципом туркменской политики по Афганистану является оказание постоянной гуманитарной помощи афганскому народу для содействия становлению мира в стране. «Ашхабад на регулярной основе оказывает прямую гуманитарную помощь братскому афганскому народу. Строительство за счёт средств Туркменистана школ, больниц, мечети, направление на регулярной основе гуманитарных конвоев является важной поддержкой для Афганистана», – заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что в результате поиска взаимоприемлемых форм государственного устройства новые национальные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех групп населения Афганистана. Также Г. Бердымухамедов отметил целесо­образность активизации деятельности ООН, ОБСЕ и ЕС в деле оказания содействия афганскому урегулированию.

В свою очередь Шарль Мишель подчеркнул актуальность выдвигаемых Туркменистаном инициатив, нацеленных на обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает внешнеполитический курс и инициативы Ашхабада.

Президент Туркменистана также пригласил председателя Европейского совета на празднование Дня нейтралитета страны, которое отмечается 12 декабря. Шарль Мишель с благодарностью принял приглашение.

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