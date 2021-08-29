В Турции издана новая книга о Махтумкули Фраги

В Турции при участии группы известных литературоведов и историков издана новая книга под названием «Избранное из дивана Махтукули», посвященная изучению литературного наследия классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Эта научно-исследовательская работа на турецком языке, объемом более 400 страниц, состоит из трех частей. В первой части рассказывается о жизни великого поэта. Во второй части представлены некоторые идеи и цитаты из сборника стихов Махтумкули, а также даны пояснения и комментарии к некоторым его произведениям. В третьей части приведены мнения известных поэтов, писателей, политических деятелей и ученых о творчестве и личности Махтумкули Фраги.

Туркменистан и тюркоязычные страны готовятся в 2024 году широко отметить 300-летие со дня рождения Махтумкули. В этой связи в стране создан организационный комитет и намечен план мероприятий по популяризации в мире творчества поэта. Эти акции нацелены на изучение литературного наследия Махтумкули Фраги и его влияния на жизнь туркмен и других народов Центральной и Малой Азии.

© TURKMENISTAN.RU, 2021