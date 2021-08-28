Туркменский бизнес в сфере высоких технологий получит государственную поддержку

В Туркменистане малый и средний бизнес, работающий в сфере высоких технологий, получит государственную поддержку. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предусматривает оказание государственной финансовой поддержки проектам субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию национальной программной продукции, производству соответствующего оборудования, а также их закупке и вводу в эксплуатацию.

Документ предписывает Центробанку совместно с Министерством юстиции Туркменистана, Министерством финансов и экономики, Агентством транспорта и коммуникаций при правительстве и Главной государственной службой «Туркменские стандарты» в двухмесячный срок утвердить порядок выдачи соответствующих кредитов предпринимателям.

Кредиты на создание программной продукции и производство оборудования будут выдаваться сроком на 5 лет под два процента годовых с льготным периодом в 2 года. Кредиты на закупку и ввод в эксплуатацию национальных программ и оборудования будут выдаваться сроком на 3 года под два процента годовых с льготным периодом в 6 месяцев.

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