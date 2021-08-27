Туркменистан привержен выполнению договоренностей с Афганистаном

Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в соседний Афганистан в соответствии с действующими контрактами. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что туркменское электричество поставляется в Афганистан по нескольким направлениями, что позволяет обеспечивать электричеством практически все северные провинции Афганистана, западный и северо-западные регионы страны, включая провинции Герат, Бадгис, Джоузджан, Балх и Фарьяб.

В настоящее время по инициативе Туркменистана в активной фазе находится реализация проекта строительства линии высоковольтной электропередачи 500 кВ по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Также МИД Туркменистана сообщает, что Ашхабад продолжает обеспечивать бесперебойную работу контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе. В настоящее время ежедневно через контрольно-пропускные пункты «Имамназар – Акина» и «Серхетабат – Тургунди» обеспечивается пропуск более 70 железнодорожных вагонов и около 160 грузовых автотранспортных средств. Основную часть пропускаемых через государственную границу грузов в афганском направлении составляют нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, товары повседневного потребления.

МИД Туркменистана подчеркивает, что афганская сторона снизила таможенные тарифы на экспортируемые в Афганистан товары.

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