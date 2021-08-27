Президент Туркменистана и глава МИД Пакистана обсудили вопросы афганского урегулирования

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с главой МИД Исламской Республики Пакистан Шахом Мехмудом Куреши, приехавшим в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи дипломат подтвердил приверженность пакистанской стороны укреплению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Туркменистаном. Стороны особое внимание уделили обсуждению ситуации в Афганистане и рассмотрели дальнейшие шаги по активизации регионального взаимодействия в целях поддержания мира и стабильности в регионе.

В этот же день состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Пакистана. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества, подчеркнув актуальность проектов строительства газопровода Туркменистан –Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Главы МИД Туркменистана и Пакистана акцентировали внимание вопросах активизации внешнеполитического взаимодействия в целях урегулирования ситуации в Афганистане. В этой связи дипломаты подтвердили заинтересованность Туркменистана и Пакистана во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, а также благополучии афганского народа. При этом туркменская сторона заявила о своей приверженности принципам нейтралитета в ходе развития процессов региональных контактов по Афганистану.

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