|26.08.21 08:04
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Президент Туркменистана принял участие в открытии текстильного комплекса
Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, где принял участие в церемонии открытия нового текстильного комплекса в Каахкинском районе.
Выступая на церемонии, глава государства отметил, что открываемый текстильный комплекс стоимостью около 148 миллионов долларов США будет ежегодно перерабатывать 5000 тонн тонковолокнистого хлопка. Он будет выпускать 3 тысячи 650 тонн высококачественной пряжи, 12 миллионов квадратных метров различных тканей и
Здесь создано 1300 новых рабочих мест. Текстильный комплекс оснащен оборудованием от ведущих мировых производителей. Глава государства на специальном электромобиле проехал по цехам предприятия и ознакомился с особенностями производства.
В заключение туркменский лидер оставил памятную запись в Книге почетных гостей, а также передал в дар для нужд предприятия 10 новых автобусов, легковой автомобиль и 2 грузовые машины.
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