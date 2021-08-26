Президент Туркменистана принял участие в открытии текстильного комплекса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, где принял участие в церемонии открытия нового текстильного комплекса в Каахкинском районе.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что открываемый текстильный комп­лекс стоимостью около 148 миллионов долларов США будет ежегодно перерабатывать 5000 тонн тонковолокнистого хлопка. Он будет выпускать 3 тысячи 650 тонн высококачественной пряжи, 12 миллионов квадратных метров различных тканей и

1 миллион 200 тысяч единиц готовой швейной продукции в год.

Здесь создано 1300 новых рабочих мест. Текстильный комплекс оснащен оборудованием от ведущих мировых производителей. Глава государства на специальном электромобиле проехал по цехам предприятия и ознакомился с особенностями производства.

В заключение туркменский лидер оставил памятную запись в Книге почетных гостей, а также передал в дар для нужд предприятия 10 новых автобусов, легковой автомобиль и 2 грузовые машины.

© TURKMENISTAN.RU, 2021