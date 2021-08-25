Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового постоянного координатора ООН в стране

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов нынешнего состояния, основных направлений и перспектив развития диалога между Туркменистаном и ООН.

Стороны отметили, что Туркменистан одним из первых в Центрально-Азиатском регионе приступил к внедрению Целей устойчивого развития ООН в нацио­нальные планы и программы. Ориентиром в этой работе является подписанная в марте 2020 года рамочная программа сотрудничества в облас­ти устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021–2025 годы.

На переговорах было отмечено, что суверенный Туркменистан, реализующий политику нейт­ралитета, вносит большой вклад в устойчивое развитие, укрепление мира и безопасности в Центральной Азии, а также выступает автором многих актуальных инициатив в области энергетики, транспорта, экологии и здравоохранения.

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