Президент Туркменистана дал старт строительству новых скважин на самом крупном газовом месторождении страны

В ходе рабочей поездки в Марыйский велаят (область) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил самое крупное газовое месторождение страны «Галкыныш» («Возрождение»), где дал старт строительству новых скважин.

Выступая на торжественной церемонии, глава государства отметил, что в топливно-энергетический комплекс страны вкладываются значительные инвес­тиции, которые направляются на дальнейшее развитие отрасли, оснащение профильных предприятий технологическими инновациями, а также на интенсификацию геологоразведочных и буровых работ.

По словам президента, контракт на выполнение этих работ госконцерн «Туркменгаз» заключил с китайской компанией СNPС, срок реализации проекта составляет 30 месяцев, оплата услуг компании, в соответствии с подписанным в 2007 году соглашением, будет осуществляться за счет поставок в Китай природного газа в течение трех лет.

В ходе поездки в Марыйский велаят глава государства также принял участие в церемонии начала строительства помещения на 3 тысячи мест для проведения массовых торжеств, расположенное рядом со зданием «Белая юрта туркмен».

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