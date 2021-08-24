На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок на 31 миллион 712 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Швейцарии, Турции, Афганистана и с Маршалловых островов приобрели полипропилен, автобензин и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из ОАЭ, Турции, Афганистана, Киргизии и Таджикистана закупили также сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») и тяжелый вакуумный газойль, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе.

Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции, Украины, Сербии, Киргизии, Азербайджана и Казахстана были реализованы листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также сухой экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на 39 миллионов 270 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили некондиционную полипропиленовую пленку. Сумма сделки составила 3 миллиона 700 тысяч манатов.

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