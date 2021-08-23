В Ашхабаде обсудили выполнение Туркменистаном обязательств в области прав человека

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Ашхабада в области прав человека и международного гуманитарного права. Во встрече приняли участие представители парламента, ряда министерств, ведомств и общественных организаций страны.

На заседании были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана с ООН, в частности, с Программой развития ООН, Фондом народонаселения, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции, Международной организацией труда, ВОЗ и ЮНЕСКО в гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено проблемам молодежи, гендерного равенства, охраны здоровья матери и ребенка, обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями и т.д.

Также на заседании были рассмотрены вопросы совершенствования работы государственных учреждений и общественных объединений в области обеспечения прав человека, имплементации норм международного гуманитарного права в законодательство Туркменистана и внедрения передовой правоприменительной практики.

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