|22.08.21 08:49
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Президент Туркменистана назначил нового главу Минэнерго
Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Хаджымухаммет Реджепмырадов назначен министром энергетики Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы этого министерства.
Постановлением главы государства заместитель Председателя Кабинета Министров Чарымырат Пурчеков освобождён от временного исполнения обязанностей министра энергетики Туркменистана.
Также президентским постановлением Сердар Сапаров назначен заместителем министра энергетики страны.
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