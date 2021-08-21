В столице Туркменистана чествовали первую в истории страны олимпийскую медалистку

В Олимпийском городке Ашхабада состоялось церемония чествования туркменской тяжелоатлетки Полины Гурьевой, завоевавшей на летней Олимпиаде в Токио серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов. От имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова награды спортсменке вручил заместитель Председателя кабинета Министров страны Сердар Бердымухамедов.

Указом президента страны Полине Гурьевой было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Туркменистана». Также распоряжением главы государства спортсменке подарен внедорожник Lexus-570 Sport Plus 2021 года выпуска, трехкомнатная элитная квартира в Ашхабаде и денежная премия в размере 50 тысяч долларов США.

Кроме того, главному тренеру национальной сборной Туркменистана по тяжелой атлетике Артуру Эмиряну был подарен автомобиль «Тойта Камри» 2021 года выпуска.

Вручая награду, Сердар Бердымухамедов отметил, что успех Полины Гурьевой в Токио стал самым лучшим подарком к 30-й годовщине независимости Туркменистана.

В свою очередь Полина Гурьева сказала, что посвящает эту медаль президенту Туркменистана и всему народу страны. Она также поблагодарила главу государства за созданные условия по развитию спорта в Туркменистане.

В Токио Гурьева в рывке подняла штангу весом 96 килограммов, в толчке – 121 килограмм, и, набрав в сумме двоеборья 217 килограммов, завоевала серебряную медаль.

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