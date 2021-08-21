В Ашхабаде обсудили ключевые позиции Туркменистана на 76-й сессии Генассамблеи ООН

На заседании правительства Туркменистана под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова были обсуждены ключевые позиции Туркменистана на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается 14 сентября в Нью-Йорке.

По этому вопросу на заседании выступил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. По его словам, позиции Туркменистана включают ряд направлений, одним из которых выступает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с пандемией и минимизации ее социально-экономических последствий. Министр отметил, что Ашхабад выступает за активизацию сотрудничества по линии научной дипломатии, налаживанию многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией, разработке Специальной программы ВОЗ для изучения генома коронавирусной инфекции, созданию Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекционных заболеваний, а также Центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии в Центральной Азии.

Кроме того, на 76-й сессии Генассамблеи ООН предлагается озвучить ряд инициатив Туркменистана в области достижения Целей устойчивого развития, борьбы с терроризмом, взаимодействия в сфере низкоуглеродной энергетики, транспорта, а также в области культуры, гуманитарного сотрудничества и т.д.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул неизменную приверженность Туркменистана конструктивному международному сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках международных организаций.

Глава государства поручил главе МИД провести подготовку к участию Туркменистана в предстоящей 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и довести до широкой общественности приоритетные позиций страны по актуальным вопросам современности.

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