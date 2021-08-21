Агентство Fitch присвоило Туркменистану кредитные рейтинги Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Туркменистану позиции в кредитном рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана. Согласно сообщению, Туркменистану присвоены: краткосрочный рейтинг на уровне «В» и долгосрочный рейтинг на уровне «В + стабильный». В сообщении отмечается, что это свидетельствует о стабильном развитии национальной экономики Туркменистана. «Присвоение Туркменистану указанных рейтингов будет способствовать дальнейшей активизации внешнеэкономической деятельности страны и расширению её торгово-экономических связей с другими государствами», – подчеркивают в туркменском внешнеполитическом ведомстве. © TURKMENISTAN.RU, 2021