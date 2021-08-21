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21.08.21 08:40

Агентство Fitch присвоило Туркменистану кредитные рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Туркменистану позиции в кредитном рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Согласно сообщению, Туркменистану присвоены: краткосрочный рейтинг на уровне «В» и долгосрочный рейтинг на уровне «В + стабильный». В сообщении отмечается, что это свидетельствует о стабильном развитии национальной экономики Туркменистана. 

«Присвоение Туркменистану указанных рейтингов будет способствовать дальнейшей активизации внешнеэкономической деятельности страны и расширению её торгово-экономических связей с другими государствами», – подчеркивают в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

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