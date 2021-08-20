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20.08.21 08:23

Туркменские медики ознакомились с опытом ЕС по эпидемиологическому надзору за гриппом

В Ашхабаде прошел обучающий семинар в области эпидемиологического надзора за гриппом, в частности, по использованию в Туркменистане обновленной общеевропейской электронной программы по эпидемиологическому надзору за гриппом и острой респираторной инфекцией. 

Во встрече, организованной офисом ВОЗ в Туркменистане, приняли участие эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной санитарно-эпидемиологической службы и учреждений. 

Особое внимание участники семинара уделили различным аспектам лабораторного надзора, а также обсудили вопросы отчётности и управления данными. В этой связи эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ рассказали туркменским медикам об изменениях в электронной программе по эпидемиологическому надзору за гриппом. 

Семинар был проведен в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане. 

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