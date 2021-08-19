Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для СМИ, в котором, в частности, говорится: "Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане.

В этой связи Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств".

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