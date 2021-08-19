Посольство и консульские учреждения Туркменистана в Афганистане работают в штатном режиме

Посольство Туркменистана в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме. Об этом в связи с нынешней внутриполитической ситуацией в Афганистане информирует МИД Туркменистана. При этом, согласно сообщению, внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения «Талибан».

«Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объеме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана. Сокращение численности персонала, либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не производилась», – подчеркивает туркменское внешнеполитическое ведомство.

МИД Туркменистана также сообщает, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

«В этом контексте отмечаем, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе «Имамназар - Акина» и «Серхетабад - Тургунди» работают в обычном режиме, и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов», – говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

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