В столице Турции открылась выставка, посвященная 30-летию независимости Туркменистана

В конгресс-холле Национальной библиотеки Турции в Анкаре состоялась церемония открытия выставки фотографий и культурных ценностей, посвященная 30-летию независимости Туркменистана.

Акция организована Посольством Туркменистана в Турецкой Республике, Министерством культуры и туризма Турции, а также Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). На церемонии открытия присутствовали главы и представители дипломатических миссий ряда стран и международных организаций, журналисты и туркменские студенты, обучающиеся в турецких вузах.

В экспозиции представлены книги и фотоальбомы, рассказывающие об истории и культуре туркменского народа, природных и исторических памятниках Туркменистана, туркменские музыкальные инструменты и ювелирные украшения. Также на выставке представлены книги туркменских писателей и поэтов.

Завершилась церемония дегустацией блюд туркменской национальной кухни.

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