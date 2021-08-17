В столице Туркменистана обсудили проблемы регистрации товарных знаков

Вопросы совершенствования практики регистрации товарных знаков в Туркменистане были обсуждены в ходе онлайн-семинара, прошедшего в Ашхабаде. Встреча была организована в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства торговли и внешнеэкономических связей страны «Усиление торгового потенциала Туркменистана».

Представители ряда туркменских министерств и ведомств, а также Союза промышленников и предпринимателей ознакомились с действующей национальной практикой регистрации товарных знаков и обсудили пути совершенствования системы регистрации в соответствии с международной практикой.

Также участники встречи обсудили передовой международный опыт в этой сфере, преимущества использования онлайн-реестра товарных знаков и важность наращивания потенциала национальных патентных поверенных для улучшения практики регистрации товарных знаков в Туркменистане.

Совместный проект ПРООН и Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана «Усиление торгового потенциала Туркменистана» был запущен в 2019 году. Он направлен на укрепление торгового потенциала страны и повышение конкурентоспособности продукции туркменских товаропроизводителей.

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