На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 5 миллионов 360 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Турецкой Республики приобрели прокалённый и суммарный нефтяной кокс, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Киргизии и Узбекистана были реализованы крашеные махровые изделия, листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ и Казахстана приобрели средства медицинского назначения и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 35 миллионов 867 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили некондиционную полипропиленовую пленку (производства ТКНПЗ) и упаковочную пленку на 2 миллиона 970 тысяч манатов.

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