Глава МИД Туркменистана и посол США обсудили актуальные вопросы региональной политики

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия обсудили вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Ашхабаде Мэттью Стефан Климоу.

Стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах. При этом была подчеркнута эффективность тесного взаимодействия между дипломатическими службами двух государств.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

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